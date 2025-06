ABBADIA. MORTE DI MANUEL PISTOIA, 9 MESI E PENA SOSPESA PER L’AUTISTA

ABBADIA LARIANA – È stato condannato a 9 mesi di reclusione, pena sospesa, e alla sospensione della patente per 2 anni, il mandellese I.G. per l’incidente del 29 giugno 2023 ad Abbadia Lariana dove morì Manuel Pistoia, 26enne residente nella Brianza Monzese.

Secondo quanto ricostruito, la Volkswagen Tiguan, con alla guida il mandellese, stava compiendo una manovra dalla Provinciale 72, nel centro di Abbadia lariana, verso via Di Vittorio e l’impatto con il centauro è stato drammatico: il 26enne morì sul colpo …

