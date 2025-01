ABBADIA LARIANA – Si è spenta oggi nel reparto di Neurorianimazione dell’ospedale Manzoni Jennifer Alcani, la 13enne coinvolta nell’incidente avvenuto il 10 gennaio ad Abbadia. Intorno alle 5 di mattina l’auto con a bordo la giovane e un 19enne, guidata da un amico 22enne, si era schiantata contro un muretto a poca distanza dall’imbocco della Ss 36.

La ragazza era stata trasportata all’ospedale in codice rosso, in condizioni gravissime, ed è rimasta in coma fino al tragico epilogo di oggi …

