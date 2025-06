ABBADIA LARIANA – Code chilometriche, in entrambi i sensi di marcia, sulla SS 36 ad Abbadia Lariana in direzione Sondrio e Valtellina a causa di una perdita di carico di un tir in galleria.

Sono intervenuti l’ANAS e la Polizia e le auto in colonna procedono molto lentamente.

Si consiglia di prendere la strada del lago per non rimanere coinvolti nella coda.

RedCro