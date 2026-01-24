ABBADIA. “PIT STOP” IN NEUROCHIRURGIA PER BONICELLI: INTERVENTO RIUSCITO

ABBADIA LARIANA – Un nuovo, importante passaggio nel percorso di Lorenzo Bonicelli. Il giovane ginnasta di Abbadia ha affrontato nei giorni scorsi un piccolo “pit stop” in neurochirurgia, sottoponendosi a un intervento mirato a livello della lesione, già trattata nell’immediatezza del drammatico infortunio avvenuto lo scorso 23 luglio, durante le qualifiche di ginnastica artistica alle Universiadi di Essen, in uscita dagli anelli.
L’intervento, programmato come parte del percorso di cura, si è svolto come previsto …