ABBADIA. ROCCIATORI AL LAVORO SUL VERSANTE LUNGO LA SS 36

ABBADIA LARIANA – Dopo la rimozione del masso avvenuta ieri sera, da questa mattina sono iniziati gli interventi dei rocciatori sulla pendice lungo la strada statale 36 “Del Lago di Como e dello Spluga”, al km 55,650 in località Abbadia Lariana. Permane la chiusura, a scopo precauzionale, della corsia in direzione Sondrio, predisposta ieri da Anas.

L’evento ha interessato anche la linea ferroviaria Lecco – Sondrio, a monte della strada statale e al momento chiusa …

> CONTINUA A LEGGERE su LARIO NEWS