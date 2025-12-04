“ABBIAMO PROTEZIONE SUSSIDIARIA, MA LA PREFETTURA REVOCA L’ACCOGLIENZA”

CREMENO – Dodici uomini ospitati al CAS di Cremeno, provenienti dal Burkina Faso e dal Mali – due Paesi segnati da conflitti armati – hanno inviato a VN una lettera aperta per denunciare la loro situazione di estrema difficoltà. Si tratta di persone titolari di Protezione Sussidiaria, riconoscimento che garantisce il permesso di soggiorno a chi rischia un grave danno tornando nel proprio Paese di origine.
Secondo quanto riportato dal Ministero dell’Interno, la protezione sussidiaria è una forma di tutela internazionale prevista dall’art. 14 del D.Lgs. 251/2007: fonte ufficiale.