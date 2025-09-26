“ABBIAMO UN PIANO!”: LA PROVINCIA PRESENTA LA MOBILITÀ CICLABILE

LECCO – Nell’ambito delle celebrazioni per i 30 anni della Provincia di Lecco (1995-2025), sabato 4 ottobre al Monastero di Santa Maria del Lavello di Calolziocorte si terrà l’evento ‘Abbiamo un piano! Due chiacchiere sui pedali lungo il fiume‘. Nell’occasione verrà presentato il ‘Piano provinciale della mobilità ciclabile‘ e si potrà pedalare in compagnia lungo la ciclabile dell’Adda fino a Brivio.

“L’iniziativa – commentano la presidente Alessandra Hofmann e il vicepresidente e Consigliere delegato alla Infrastrutture, Trasporti e Mobilità, Viabilità Mattia Micheli – conferma l’impegno della Provincia di Lecco per sviluppare una mobilità dolce e sostenibile che non può prescindere da infrastrutture adeguate. La disponibilità di un Piano condiviso con i Comuni rappresenta la base programmatica per raggiungere un obiettivo ambizioso che la Provincia di Lecco si è data partendo dal Ptcp verde”.

Alle 9:30 si comincia coi saluti di Alessandra Hofmann, presidente della Provincia di Lecco, e di Roberto Monteleone, presidente Fondazione Santa Maria del Lavello. Alle 9:45 l’evento ‘Ciclabilità – Cos’è cambiato in 30 anni di Provincia‘. L’evoluzione dell’infrastruttura e il cambio di mentalità con Mattia Micheli, vicepresidente, consigliere provinciale delegato mobilità, e Fabio Valsecchi, dirigente Provincia di Lecco. Alle 10, con alcuni esperti, la presentazione della rete e finalità delle scelte: ‘Uno sguardo sul Piano: il Piano provinciale di mobilità ciclabile adottato oggi’.

Alle 10:30 appuntamento con Fiab e Gal: ‘Pedalare oggi. Perché?‘. Assaggi di esperienze Alle 10:45 la pedalata in compagnia partenza in bici verso Brivio lungo l’Adda. L’arrivo alle 12:30 con foto ricordo sul fiume per un arrivederci sull’Adda.