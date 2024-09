ABIO IN PIAZZA PER LA GIORNATA NAZIONALE DEL BAMBINO IN OSPEDALE

LECCO – Sabato 28 settembre si terrà la 20esima Giornata Nazionale Abio e Abio Lecco (Associazione per il Bambino in Ospedale) sarà presente con uno stand per farsi conoscere e per distribuire cestini di pere a fronte di un’offerta di 10 euro.

Abio Lecco sarà presente in piazza XX Settembre e presso la hall dell’ospedale A. Manzoni. La Giornata Nazionale ABIO è un’occasione unica che si aspetta, anno dopo anno, per portare in piazza l’#orgoglioABIO e raccontare la straordinaria storia dell’associazione.

Una storia che parla di un volontariato formato e qualificato da sempre al fianco dei bambini in ospedale e delle loro famiglie, in 200 reparti pediatrici in tutta Italia.

Sarà possibile sostenerli, tramite un’offerta di 10 euro, ricevendo un cestino di ottime pere, il simbolo della Giornata. Il ricavato verrà utilizzato dalle associazioni ABIO per organizzare nuovi corsi di formazione per i volontari affinché possano continuare a svolgere un prezioso servizio in ospedale.

Ogni contributo sarà fondamentale sostenere i progetti di ABIO a favore dei bambini, dei ragazzi e delle loro famiglie in ospedale.