ABIO LECCO: 5 POLTRONE LETTO ALLA PEDIATRIA DEL “MANZONI”

LECCO – Cinque poltrone letto donate da ABIO Lecco al reparto di Pediatria dell’Ospedale Manzoni di Lecco, che verranno collocate nelle stanze di degenza per il riposo degli accompagnatori dei minori in reparto.

Presenti alla cerimonia, tra gli altri, il direttore del reparto Roberto Bellù, la coordinatrice infermieristica Deborah Pirovano e la presidente di ABIO Lecco Gloria Bonacina.

L’associazione ABIO Lecco, coordinata da Fondazione ABIO Italia ONLUS, presta servizio nel reparto di pediatria dal 2007, promuove l’umanizzazione dell’ospedale per ridurre al minimo il potenziale rischio di trauma che ogni ricovero presenta, collabora con le diverse figure operanti in ospedale per attuare, ciascuno nel proprio ruolo, una strategia di attiva promozione del benessere del bambino e della sua famiglia.

ABIO Lecco svolge le sue attività nel reparto di pediatria grazie a un gruppo di volontari che si alternano tutti i giorni, con turni al mattino e al pomeriggio a far giocare bambini e ragazzi oltre a dare assistenza ai loro accompagnatori; periodicamente ABIO dota la pediatria di giocattoli e materiale ludico/ricreativo nonché all’occorrenza attrezzature e arredamenti volti all’accoglienza.

A ogni bimbo/ragazzo ricoverato viene consegnato un kit contenente gadget di prima necessità, studiato per dare un piccolo sostegno nel difficile momento dell’ingresso in reparto. ABIO Lecco può effettuare le suddette donazioni grazie alle offerte di privati e aziende oltre a raccolte fondi fatte anche in collaborazione con eventi locali dove viene chiamata a partecipare. La prossima occasione sarà la “Ventesima Giornata Nazionale ABIO” in programma il 28 settembre a Lecco con stand presenti in centro città e all’Ospedale Manzoni.

Per sostenere le attività ABIO a favore dei bambini ricoverati nella pediatria di Lecco le offerte vanno intestate a:

ABIO LECCO ODV

via dell’Eremo, 9/11 – 23900 Lecco

IBAN: IT12O0844022900000000222620

Banca: Credito Cooperativo di Carate Brianza