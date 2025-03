ABIO LECCO SI PRESENTA E CERCA NUOVI VOLONTARI. AD APRILE SERATA ‘OPEN’

LECCO – Abio Lecco (Associazione per il Bambino in Ospedale) è alla ricerca di nuovi volontari. L’associazione ABIO Lecco, coordinata da Fondazione ABIO Italia ONLUS, presta servizio nel reparto di Pediatria dell’Ospedale “A.Manzoni” di Lecco dal 2007. I volontari prestano il loro servizio tramite l’accoglienza, il gioco, l’ascolto.

Negli anni sono stati sviluppati molti progetti per favorire l’accoglienza, tra cui la donazione di kit di accoglienza ai pazienti a seconda delle fasce d’età, la donazione di arredi per la sala giochi, l’abbellimento del reparto, e alcuni progetti più importanti come la donazione di poltrone letto per i famigliari che assistono il paziente.

Ma la parte fondamentale del servizio è la presenza costante dei volontari in reparto per assicurare ai bambini/ragazzi dei momenti di gioco e svago, ed ai genitori dei momenti di alleggerimento e sollievo. Per questo, nel mese di maggio partirà il nuovo corso di formazione per aspiranti volontari.

Per chi volesse conoscere più da vicino l’associazione, le sue attività ed il significato e l’impegno di essere un volontario Abio, martedì 8 aprile alle 20:30, presso l’Ospedale A. Manzoni, Aula Bianca, si terrà la serata di presentazione di Abio Lecco ODV. Chiunque sia interessato, avrà la possibilità di parlare con i volontari che saranno pronti a portare la loro esperienza, rispondere a domande e curiosità e fornire tutte le informazioni in merito al corso di formazione. Il corso sarà aperto a tutti, dai 18 ai 69 anni, previa iscrizione.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’associazione all’indirizzo mail formazione@abiolecco.it.

A questo stesso indirizzo è chiesto per motivi organizzativi di confermare l’eventuale presenza alla serata di presentazione, che sarà comunque aperta a tutti.