ACCADEMIA CORALE LECCO: SABATO CONCERTO ALLA BASILICA DI SAN NICOLÒ

LECCO – L’Accademia Corale di Lecco, all’interno della Stagione Artistica 2024, organizza un grande concerto per coro e orchestra il prossimo 6 aprile alle 21 presso la Basilica di San Nicolò in Lecco.

Per l’occasione, l’Accademia Corale eseguirà i celebri Vesperae solennes de Confessore KV 339 di W. A. Mozart per soli, coro e orchestra sotto la direzione del M° Antonio Scaioli, insieme all’orchestra ‘Solo d’archi ensemble’, al soprano Beatrice Binda, al contralto Marta Fumagalli, al tenore Nuno Santos e al basso Filippo Quarti.

“I Vesperae solennes de Confessore KV339 – sottolinea Antonio Scaioli – sono il fulcro del programma e rappresentano il capolavoro di ‘congedo’ di Mozart dalle dipendenze dell’Arcivescovo Colloredo al Duomo di Salisburgo. Faranno da cornice a questo capolavoro, il Salve Regina di Haydn e due brevi brani per coro e archi sempre di Mozart, l’Offertorio ‘Inter natos mulierum’ KV 72 e ‘Misericordias Domini’ KV222, che regaleranno al pubblico momenti di distensione e di pace. È questo l’augurio pasquale che voglio rivolgere a tutti coloro che assisteranno al concerto”.

Inserito nell’ambito della Stagione Artistica 2024, questo concerto rappresenta il primo dei due grandi eventi previsti per quest’anno dall’Accademia Corale. “Il concerto e la Stagione Artistica in generale – commenta il presidente Raffaele Riva – sono contestualizzati all’interno dell’importante progetto che l’Accademia Corale di Lecco ha avviato l’anno scorso e che porterà a Lecco la realizzazione di due grandi concerti all’anno con l’esecuzione dei più celebri capolavori per coro e orchestra”.

Nata nel 1947, l’Accademia Corale si colloca tra le più longeve e importanti associazioni musicali lecchesi e, facendo leva su un percorso musicale che da 77 anni offre ricercati repertori musicali, si fa ora protagonista e promotrice nel realizzare a Lecco concerti con le più grandi opere della musica per coro e orchestra.

“Questo progetto punta – continua Raffaele Riva – a portare un valore culturale e musicale di grande interesse e richiamo sia per il Lecchese che per le zone limitrofe, facendo sì che Lecco possa arricchirsi di una proposta di grandi opere musicali-corali organizzati, promossi ed eseguiti proprio da un’associazione lecchese”.

Il primo di questi grandi concerti è stato lo scorso dicembre, in occasione del tradizionale concerto di San Nicolò con l’esecuzione del Requiem di Mozart, i Vesperae Solennes de Confessore rappresentano il secondo concerto. Il successivo appuntamento sarà a dicembre 2024 (data in definizione), sempre in occasione del concerto di San Nicolò, con un rinomato repertorio per coro e orchestra che verrà annunciato proprio durante il prossimo concerto del 6 aprile.

Considerata la rilevanza e il richiamo dell’evento, il concerto vede il patrocinio di Comune di Lecco, Comunità Pastorale Madonna del Rosario, Camera di Commercio Como-Lecco, Confindustria Lecco e Sondrio e il patrocinio e contributo di Confcommercio Lecco. La realizzazione dell’evento è resa possibile grazie al contributo di imprese locali che hanno deciso di sostenere la Stagione Artistica 2024 promuovendo eventi musicali di forte richiamo per il pubblico e di valorizzazione del territorio.