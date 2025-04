ACCOLTELLA UN 50ENNE, UNA 25ENNE PATTEGGIA 2 ANNI E 6 MESI

LECCO – Una 25enne originaria delle Valle San Martino ha patteggiato davanti al Gup del tribunale di Lecco, Salvatore Catalano, due anni e 6 mesi per tentato omicidio. Nella notte del 31 marzo di un anno fa, a Brivio, aveva sferrato una coltellata al torace a un 50enne per futili motivi. Il 50enne era finito al Manzoni in gravissime condizioni e si era salvato per miracolo.

I due si conoscevano e forse ci sarebbe stata anche una storia che si sarebbe interrotta, da qui la lite sfociata in una coltellata al torace. Il 50enne si sarebbe salvato per miracolo, lei, dopo l’arresto di alcuni giorni, è tornata in libertà.

Oggi davanti al Gup il legale della 25enne, l’avvocato Elena Ammannato, ha chiesto e concordato con il Pm Chiara Di Francesco, che ha coordinato l’inchiesta dei carabinieri, due anni e mezzo di reclusione. La vittima, assistita dall’avvocato Richard Martini, si è costituito parte civile.

A.Pa.