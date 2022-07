CADORAGO (CO) – Mentre la uccideva i vicini picchiavano sulla porta e urlavano dal pianerottolo ma lui non si è fermato. Valentina Di Mauro, 33 anni, è stata ammazzata a coltellate lunedì mattina dal compagno, Marco Campanaro, 37enne. La coppia conviveva in via Leopardi a Cadorago da due anni e postava sui social momenti di felicità; non c’era stata nessuna avvisaglia di quando poi sarebbe successo alle 4.30 del 25 luglio…