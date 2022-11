LECCO – L’amministrazione comunale di Lecco ha sottoscritto un protocollo d’intesa con i sindacati pensionati per costruire un osservatorio sulla popolazione anziana.

L’accordo è l’esito di un percorso iniziato da tempo tra il comune di Lecco e i sindacati. Era necessario avere più attenzione sulle tematiche che riguardano la terza età, visto che ci sono 12mila persone over 65, un quarto della popolazione. Un trend demografico che proietta verso un numero molto importante di persone in questa fascia d’età.

“La stipula di questo Protocollo è un passo importante per il monitoraggio della qualità di vita delle persone e per la condivisione di progetti che portino Lecco a essere, a tutti gli effetti, una città a misura di anziano – ha dichiarato l’assessore al Welfare, Emanuele Manzoni – Mettere in rete i servizi già erogati dal comune e dalle altre istituzioni, mappare e rimuovere le barriere architettoniche, pensare al tema della mobilità e dell’aggregazione per contrastare la solitudine e investire sull’invecchiamento attivo con il coinvolgimento del terzo settore sono punti su cui condividere riflessioni e impegni”.