ACCUSATI DI RAPINE AI COETANEI: ATTIVATE MISURE CUSTODIALI PER DUE MINORENNI

LECCO – Nei giorni scorsi la Polizia di Stato – Squadra Mobile della Questura di Lecco ha dato esecuzione a due distinte ordinanze applicative di misure cautelari emesse dal G.I.P. presso il Tribunale per i Minorenni di Milano nei confronti di giovani minorenni della provincia, gravemente indiziati, a vario titolo, di essere responsabili di alcune rapine in concorso consumatesi in questo centro cittadino nei mesi di marzo e di aprile ai danni di coetanei.

I provvedimenti arrivano dopo due distinte attività investigative svolte dalla Squadra Mobile della Questura di Lecco e coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano, che hanno permesso di raccogliere un grave quadro indiziario nei confronti degli indagati.

I giovani, di età compresa tra i 15 e i 17 anni, avrebbero compiuto diverse azioni violente ai danni di coetanei, aggredendoli e rapinandoli: pochi euro e pacchetti di sigarette il misero bottino, sfruttando la forza intimidatoria del gruppo per approcciare le vittime. A uno di loro è stata applicata la misura della permanenza a casa (equivalente alla misura cautelare degli arresti domiciliari prevista per i maggiorenni); a un altro la misura cautelare della custodia in Istituto Penale per Minorenni. Continuano le ricerche di un terzo ragazzo, al momento irreperibile.