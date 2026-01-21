ACCUSATO DI AVER TRUFFATO UN CINESE PER DELLE MONETE ANTICHE: ASSOLTO

LECCO – Era stato accusato di aver truffato un cinese, un 40enne del Lecchese è stato assolto dalla truffa. I fatti risalgono al 2022, quando un orientale residente a Lecco, aveva denunciato il 40enne per un raggiro sull’acquisto di alcune monete antiche. Secondo la denuncia e le indagini dei carabinieri aveva acquistato le monetine attraverso un portale specializzato, versando poco meno di seimila euro, ma ne aveva ricevute solo alcune.

Oggi la parte offesa ha raccontato quando accaduto, la Procura ha chiesto la condanna a 2 anni e 200 euro di multa per il lecchese. Il giudice Paolo Salvatore ha assolto l’imputato perché il “fatto non sussiste”.

A. Pa.