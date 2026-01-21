ACCUSATO DI AVER TRUFFATO UN CINESE SU MONETE ANTICHE: ASSOLTO

LECCO – Era stato accusato di aver truffato un cinese, un 40enne, residente nel Lecchese, è stato assolto dalla truffa. I fatti risalgono al 2022, quando un cinese, residente a Lecco, aveva denunciato il 40enne per un raggiro sull’acquisto di alcune monete antiche. Secondo la denuncia e le indagini dei carabinieri aveva – attraverso un portale specializzato – acquistato le monetine versando poco meno di 6mila euro, ma ne aveva ricevute solo alcune.

Oggi la parte offesa ha raccontato quando accaduto, la Procura ha chiesto la condanna a 2 anni e 200 euro di multa per il 40enne. Il giudice Paolo Salvatore ha assolto l’imputato perché il “fatto non sussiste”.

A. Pa.