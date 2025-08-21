ACI: IL PARCO AUTO IN PROVINCIA DI LECCO È SEMPRE PIÙ VECCHIO

LECCO – Secondo l’Annuario Statistico 2025 dell’Automobile Club d’Italia, il parco auto della provincia di Lecco riflette la tendenza generale del mercato automobilistico italiano verso un progressivo invecchiamento dei veicoli.

Nel 2024 l’età media delle auto in provincia supera gli 11 anni e 10 mesi, un valore che testimonia una forte presenza di vetture datate, in linea con la media regionale lombarda e nazionale. Quasi 113mila veicoli a Lecco hanno più di dieci anni, mentre solo circa 20mila sono veicoli giovanissimi con meno di 24 mesi.

Inoltre, si registra una consistente quota di auto d’epoca: circa 35mila in tutta la provincia, con circa 5mila concentrate nel capoluogo stesso. Questo fenomeno sottolinea sia la passione locale per i veicoli storici sia la presenza di un mercato specializzato nel settore.

L’anzianità media del parco auto comporta anche un aumento della domanda di servizi accessori, come l’assistenza stradale nelle polizze RC Auto, a testimonianza delle maggiori necessità di manutenzione e supporto legate a veicoli più vecchi.

Infine, il volume delle prime iscrizioni di autovetture nella provincia di Lecco rimane stabile, in linea con un mercato italiano che nel 2024 ha registrato circa 1,6 milioni di nuove immatricolazioni, evidenziando un aumento contenuto rispetto all’anno precedente (+0,7%).