LECCO – Sulle strade italiane si contano 73 incidenti su 100 nei centri abitati, 5 in autostrada e 22 su strade extraurbane. Sulla rete viaria principale 25 incidenti su 100 nei centri abitati, 24 in autostrada e 51 su strade extraurbane. Rispetto al 2019, nel 2021 in complesso diminuiscono sia gli incidenti che i decessi.

Sono i dati essenziali che emergono da ‘Localizzazione degli incidenti stradali 2021‘, lo studio realizzato dall’ACI, che analizza i 31.407 incidenti (1.002 mortali), con 1.078 decessi (il 37,5% del totale) e 47.740 feriti, avvenuti su circa 53.000 chilometri di strade della rete viaria principale del Belpaese. L’indice di mortalità medio su questa rete è pari a 3,4 morti per 100 incidenti.

La penetrazione urbana della A24 (10 incidenti/km), la Tangenziale Nord di Milano nel tratto Monza e della Brianza (8,8 incidenti/km) e la Diramazione Capodichino A1 in provincia di Napoli (8,1 incidenti/km), sono le strade sulle quali si verificano più incidenti, mentre per la rete autostradale la media nazionale è di 1,03 incidenti/km.

Per le strade extraurbane, dove la media nazionale è di 0,5 incidenti/km, il triste primato spetta alla Statale 719 Prato-Pistoia in provincia di Firenze (8 incidenti/km), alla Statale 36 del Lago di Como e dello Spluga nel tratto in provincia di Milano (6,9 incidenti/km) e alla Statale 671 Asse Interurbano di Bergamo (6 incidenti/km).

Nella provincia di Lecco sulla Statale 36 hanno perso la vita in due, ma sulla nuova Lecco-Ballabio si sono verificati più di due incidenti per chilometro.