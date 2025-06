ACI SPORT: PREMIATI A LECCO I CAMPIONI DEL 2024

LECCO – Una serata all’insegna della passione, del talento e dell’orgoglio per un’intera regione. Si è tenuta ieri, nella sede di Confindustria Lecco-Sondrio, la cerimonia di premiazione dei Campioni ACI Sport Lombardia 2024. Un evento che ha celebrato non solo i risultati sportivi della stagione, ma anche il valore collettivo di una comunità viva, competente e profondamente radicata nel tessuto sociale ed economico lombardo.

Alla premiazione hanno preso parte figure di primo piano del panorama automobilistico regionale, tra cui: Geronimo La Russa, presidente dell’Automobile Club Milano e del Comitato Regionale degli AA.CC. della Lombardia; Andrea Mariani, presidente dell’AC Sondrio e vice presidente del Comitato Regionale degli AA.CC. della Lombardia; Enrico Gelpi, presidente dell’AC Como; Lorenzo Riva, presidente dell’AC Lecco; Alberto Marenghi, presidente dell’AC Mantova; Giuseppe Redaelli, presidente dell’AC Varese; Alessandro Tibiletti, delegato regionale ACI Sport Lombardia.

L’incontro si è distinto per l’alto livello di partecipazione e per gli interventi significativi dei presenti, che hanno saputo restituire la complessità e la vitalità del mondo automobilistico regionale, oggi sempre più proiettato verso l’innovazione e la sostenibilità. In una Lombardia che continua a primeggiare per numero di licenziati ACI Sport e qualità delle sue strutture, oltre 65 premiati tra piloti, navigatori, tecnici, ufficiali di gara e scuderie sono saliti sul palco per ricevere il meritato riconoscimento per i risultati conseguiti nella stagione appena conclusa. Le specialità premiate hanno spaziato dal rally al karting, fino alla regolarità storica e moderna, offrendo un affresco completo della ricchezza disciplinare che anima il motorsport regionale.

Al termine della cerimonia, gli ospiti hanno potuto condividere un momento conviviale grazie al light dinner offerto dal Ristorante “Il Porticciolo” di Lecco, realtà impegnata in un progetto d’avanguardia che unisce formazione, inclusione e sostenibilità nel settore della ristorazione. Un’occasione che ha ulteriormente rafforzato il legame tra sport, territorio e responsabilità sociale.

La serata si è conclusa con un messaggio chiaro: il motorsport in Lombardia non è solo un palcoscenico per la competizione, ma una vera e propria piattaforma di crescita collettiva, capace di generare valore attraverso la passione, la formazione e l’innovazione. L’appuntamento è già fissato per il prossimo anno, con l’obiettivo di continuare a sostenere e valorizzare i protagonisti di questa straordinaria avventura su quattro ruote.