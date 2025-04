ACMT LECCO E L’ARTE DELLA CURA CON GLI STUDENTI DI BRERA

LECCO – ACMT Lecco (Associazione per la Cura dei Malati in Trattamento palliativo) ha organizzato ieri sera, sabato 5 aprile, un evento in occasione dei tre anni di Hospice Resegone con la presenza degli studenti dell’ Accademia di Belle Arti di Brera , che hanno donato all’Associazione le loro opere sul tema della cura.

“Una serata importante per tutti noi – dice Alessandra Cranchi, presidente ACMT Lecco – L’arte cura nel senso che dà sollievo, speranza, bellezza e attraverso l’arte e gli artisti riceviamo nuove idee per progettare attività e imparare a capire il senso della vita. Ringrazio, a nome di tutta l’Associazione ACMT, Alex Pinna dell’Accademia di Belle Arti di Brera per aver coinvolto i suoi studenti nel realizzare 10 opere d’arte sul tema della cura. Le abbiamo viste tutti nella hall dell’Ospedale di Lecco e nell’Hospice Resegone. Sabato sera grazie ad Hangar Manzoni le abbiamo presentate anche in un contesto di convivialità insieme ai giovani studenti”.

“Le fotografie saranno presto online sui nostri social, possono essere ritirate in cambio di una donazione. Avevamo detto in occasione dell’incontro con Emmanuel Exitu che ‘Raccontiamo 3 anni di vite che restano nelle vite degli altri’, ed è vero. Questo nostro pensiero racchiude bene il senso del nostro esserci non solo presso ASST Lecco, ma anche sul territorio e nel cuore di molte persone e famiglie”.