LECCO – Messa in sicurezza provvisoria in attesa del restauro definitivo per il portale d’ingresso del cimitero di Acquate, dove, nei giorni scorsi, sono state notate delle imperfezioni che compromettono la sicurezza della struttura.

“Nella cornice di attenzione e cura al patrimonio della nostra città siamo intervenuti sul distacco di una porzione di intonaco dal portale d’ingresso del cimitero di Acquate, bene tutelato dalla Soprintendenza – spiega l’assessore alla Cura della città e lavori pubblici Maria Sacchi -. I nostri tecnici hanno riscontrato una situazione di degrado delle due colonne lapidee, che sono state immediatamente attenzionate e che saranno oggetto di più radicali interventi di recupero“.

Alle operazioni provvisorie di puntellatura del portale, seguiranno infatti le analisi di dettaglio, preliminari alla stesura del vero e proprio progetto di restauro.