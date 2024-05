ACQUATE, IN VIA COSTA LA NUOVA SCALINATA SOSTITUISCE IL SENTIERO

LECCO – In via Costa, nel rione di Acquate, è stata completata la nuova scalinata con corrimano e corsia per le biciclette, realizzata nell’ambito del “Piano rioni”, in sostituzione del sentiero che precedentemente collegava la parte inferiore della strada con via Don Piatti.

Il nuovo sentiero urbano in sicurezza consente la fruizione ai pedoni mediante una scalinata con corrimano e spazio per chi ha la bicicletta per effettuare la salita o discesa nell’apposito spazio.

Prima dell’intervento il passaggio era un vero e proprio sentiero di terra e sassi, con un dislivello che è stato superato con la realizzazione di una scala composta da rampe di 10 gradini intervallate da pianerottoli di riposo che migliorano la sicurezza e ne facilitano la percorrenza.

Durante la fase di esecuzione si è provveduto ad ampliare la larghezza della scala da 1.5 m a 2 m, agevolato dalla morfologia a V del contesto originario che ha permesso di collocare il corrimano centrale e lo scivolo per biciclette e carrellini su entrambi i lati della rampa, aumentandone la funzionalità e sicurezza.

Lunga 37 metri, con un dislivello di 12 metri e un pianerottolo di 2 metri, la scalinata ha una struttura caratterizzata da cordoli con stacco cromatico lungo il passaggio, mentre la pedata è costituita da cubetti di porfido.