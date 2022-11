LECCO – Partono la prossima settimana i lavori di manutenzione di un importante tratto di via don Minzoni, nel rione di Acquate, che interesseranno la direttrice per circa cinque settimane.

L’intervento, che sarà effettuato dall’impresa valsassinese Bianchi costruzioni, passerà attraverso la rimozione dell’asfalto e della massicciata stradale e la demolizione della soletta esistente, per poi procedere con il rifacimento del solaio in calcestruzzo armato e, in conclusione, con il ripristino del manto stradale.

Per consentire l’esecuzione dalle opere previste, dalle 9 di lunedì 14 novembre alle 18 di mercoledì 16 dicembre in via Don Minzoni all’altezza dei civici 6 e 8 sono istituiti il divieto di transito veicolare e il divieto di sosta con rimozione forzata, negli stalli individuati con segnaletica verticale, in via Tramaglino il senso unico di marcia in direzione ascendente verso Piazza della Vittoria e il limite massimo di velocità di 30 Km/h, mentre in via Renzo il senso unico di marcia in direzione discendente verso Salita dei Bravi e il limite massimo di velocità di 30 Km/h.

A questo collegamento il provvedimento viabilistico completo.