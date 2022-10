CIVATE – Con la prima parte di ottobre hanno preso il via due interventi strategici per l’ottimizzazione dell’acquedotto e la prevenzione di futuri episodi di carenza idrica. In particolare, la rete di distribuzione – già unica – di Cesana Brianza e Suello sarà collegata da una parte a Civate e, dall’altra, a Bosisio Parini, il cui sistema di distribuzione idrica subirà inoltre un adeguamento e un’ottimizzazione generale.

La prima opera riguarda la connessione della rete di Cesana Brianza e Suello con i pozzi al servizio di Bosisio Parini, con disponibilità idrica in esubero rispetto alle necessità locali.