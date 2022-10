CIVATE – Conclusi i lavori alla tratta Civate-Dolzago, facente parte del progetto di raddoppio della dorsale dell’Acquedotto Brianteo, dal valore totale di circa 8 milioni di euro.

Questo progetto risulta essere fondamentale per la Provincia di Lecco e non solo, in quanto consentirà di potenziare l’acquedotto più importante della Provincia di Lecco, che serve 64 Comuni ed oltre 365.000 cittadini, anche nella Province di Como e Monza e Brianza. Continuano invece gli interventi relativi alla tratta a terra Valmadrera-Civate che termineranno entro la primavera del 2023 per un valore di circa 3,9 milioni di euro.