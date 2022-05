LECCO – Nella notte tra mercoledì 4 e giovedì 5 maggio Lario Reti Holding effettuerà delle operazioni straordinarie per il collegamento della nuova tratta dell’Acquedotto Brianteo alla tubazione esistente. Tra le attività necessarie al progetto vi è la realizzazione delle interconnessioni tra la conduttura esistente e quella nuova, che interesseranno diverse zone della Brianza lecchese. Il lavoro in orario notturno è necessario al fine di ridurre al minimo i disservizi nella distribuzione idrica, che riguarderanno diversi Comuni, nello specifico:

• Comuni di Annone Brianza e Oggiono: interruzione dell’erogazione idrica a partire dalle 21 di mercoledì 4 maggio alle 8 di giovedì 5 maggio sull’intero territorio comunale.

• Comuni di Barzago, Barzanò, Bulciago, Calco, Casatenovo, Cassago Brianza, Castello Brianza, Colle Brianza, Cremella, Ello, Galbiate, Garbagnate Monastero, La Valletta Brianza, Missaglia, Molteno, Monticello Brianza, Nibionno, Olgiate Molgora, Santa Maria Hoè, Sirone, Sirtori, Viganò: possibili interruzioni dalle 6 alle 8 di giovedì 5 maggio.

• Comuni di Cernusco Lombardone, Lomagna, Merate, Montevecchia, Osnago, Verderio: interruzioni non previste a meno di complicazioni e imprevisti.

Al termine dei lavori saranno effettuate le manovre che porteranno alla graduale ripresa del normale flusso ed al ripristino della corretta erogazione idrica alle utenze collegate. Data la complessità dei lavori sulla condotta e delle numerose manovre di regolazione necessarie è possibile che, almeno in fase iniziale, la limpidezza dell’acqua distribuita risulti parzialmente compromessa, anche per la presenza di aria nelle condotte. Per questo motivo Lario Reti Holding raccomanda di far scorrere l’acqua per qualche minuto prima del normale utilizzo e di non usare elettrodomestici quali lavastoviglie, lavatrici e sistemi di riscaldamento o produzione di acqua calda fino al ripristino delle condizioni di limpidezza dell’acqua.