AD ANNONE BRIANZA UNA SERATA DI TEST PER GLI ARBITRI AIA DI LECCO

ANNONE BRIANZA – Una sessantina di arbitri della sezione di Lecco dell’Associazione Italiana Arbitri (AIA) si sono ritrovati nei giorni scorsi ad Annone per una serata di test fisici, organizzata con il supporto del Gruppo Sportivo Oratorio (GSO) Annone. L’iniziativa, coordinata dal presidente sezionale Chiara Manzi, si è svolta alla presenza del sindaco Luca Marsili, promotore dell’incontro insieme ai referenti del GSO San Giorgio.

La serata ha rappresentato una sessione di recupero per gli arbitri che non avevano potuto partecipare ai test nelle date ufficiali. Circa 60 i presenti, suddivisi in due gruppi, impegnati in prove atletiche della durata di 35-40 minuti. A colpire è stata soprattutto la giovane età dei partecipanti: molti ragazzi e ragazze, alcuni dei quali al primo anno di attività. Presente anche una rappresentanza femminile, con circa 3-5 ragazze coinvolte nei test, a dimostrazione di un movimento arbitrale in costante rinnovamento e sempre più inclusivo.

Durante lo svolgimento delle prove, non sono mancati momenti di confronto tra il sindaco Marsili, i rappresentanti dell’AIA e il Gruppo Sportivo San Giorgio. Un’occasione per parlare di educazione sportiva, valore fondante per la realtà sportiva annonesa. “Crediamo che l’educazione sportiva debba essere condivisa non solo dai ragazzi, ma anche dai genitori – ha sottolineato un responsabile del GSO – perché il rispetto delle regole e la cultura dello sport passano anche da loro.”

A fine serata, il presidente Chiara Manzi ha voluto ringraziare l’Annone con un gesto simbolico: in dono una maglia da arbitro, che verrà consegnata all’arbitro più esperto del gruppo sportivo annonese come segno di riconoscimento e continuità tra generazioni.

Soddisfazione espressa da tutte le parti coinvolte. Il sindaco Marsili ha parlato di una “bella serata di sport e formazione”, mentre il GSO ha ribadito la propria disponibilità a collaborare in futuro con l’AIA e con le istituzioni locali: “Quando si tratta di promuovere lo sport e i suoi valori, noi ci siamo”.

