AD ANNONE CONSEGNATO IL NUOVO MEZZO AL GRUPPO TRASPORTO

ANNONE BRIANZA – In occasione degli auguri di Natale, il Comune di Annone Brianza ha ufficialmente consegnato il nuovo mezzo a 7 posti destinato al Gruppo del Trasporto, composto da volontari che svolgono ogni giorno un servizio essenziale, delicato e di grande responsabilità a favore della comunità.

La consegna del veicolo rappresenta un momento significativo non solo per il valore simbolico legato alle festività natalizie, ma anche perché segna il raggiungimento di un impegno promesso e mantenuto. L’investimento nel nuovo mezzo risponde infatti alla necessità di garantire accompagnamenti sempre più sicuri, efficienti e adeguati alle esigenze delle persone più fragili.

Il Gruppo del Trasporto opera con costanza quotidiana e spirito di dedizione verso il prossimo, offrendo un supporto fondamentale per spostamenti legati a visite mediche, terapie e altre necessità indispensabili. Un servizio spesso silenzioso, ma di grande valore sociale, che contribuisce in modo concreto al benessere della cittadinanza.

Nel corso della cerimonia è stato inoltre rivolto un sentito ringraziamento a chi ha donato i nuovi gilet destinati ai volontari, un contributo importante per la sicurezza e la visibilità durante il servizio, ma anche un segno di riconoscenza verso l’impegno di chi mette il proprio tempo a disposizione degli altri.

La consegna del nuovo mezzo rafforza l’attenzione del Comune di Annone Brianza verso il volontariato e la solidarietà, valori fondamentali che trovano, soprattutto nel periodo natalizio, una concreta espressione attraverso gesti capaci di fare la differenza nella vita quotidiana delle persone.

RedCro