AD ANNONE PIÙ DI 70 BAMBINE AL SECONDO RAGGRUPPAMENTO DI MINI-VOLLEY

ANNONE – Più di 70 bambine in campo per il secondo raggruppamento di mini-volley al Palazzetto dello sport di Annone di Brianza, organizzato dalla ASD Pallavolo Galbiate. Una mezza giornata all’insegna del gioco, del divertimento e della socializzazione tra giovani atlete provenienti da diverse realtà del territorio. Giuseppe ‘Mike’ Colombo, responsabile dell’attività di base della ASD Pallavolo Galbiate, ha dichiarato: “Siamo molto soddisfatti per la riuscita di questo secondo raggruppamento di mini-volley, che – come il primo – ha visto la partecipazione di oltre 70 bambine nate tra il 2015 e il 2017. È stata una bellissima mezza giornata all’insegna del divertimento, del gioco e della condivisione. Occasioni come queste sono preziose non solo per far crescere le atlete dal punto di vista sportivo, ma anche per favorire il confronto e la socializzazione con altre realtà del territorio. Ringraziamo il Comune di Annone di Brianza per l’ospitalità e tutte le società che hanno partecipato con entusiasmo”.

Lorenzo Lazzarini, consigliere comunale con delega allo sport e presidente della Commissione Sport del Comune di Annone, ha aggiunto: “Un sentito grazie a Giuseppe ‘Mike’ Colombo per l’attenzione e la passione che dedica quotidianamente alla pallavolo e alla crescita delle giovani atlete. Eventi come questo dimostrano quanto lo sport sia uno strumento fondamentale non solo per il benessere fisico, ma anche per la formazione sociale e personale dei più piccoli. Come amministrazione, siamo orgogliosi di poter sostenere queste iniziative”.

RedSpo