AD ANNONE TRE SERATE DI RIFLESSIONI E TESTIMONIANZE

ANNONE BRIANZA – Ad Annone prende forma un percorso di riflessione che unisce cultura, spiritualità e testimonianze di vita: “Adamo, dove sei? Beati gli operatori di pace”. Tre incontri serali, aperti alla comunità, che affrontano temi profondi e attuali attraverso la voce di ospiti autorevoli. Il Teatro dell’Oratorio di Annone diventa così lo spazio in cui fermarsi, ascoltare e lasciarsi interrogare.

Il cammino si apre il 19 febbraio alle 21 con “Una giustizia giusta”, un dialogo che mette al centro il valore dell’equità e il ruolo delle istituzioni. A guidare la serata saranno due figure di grande esperienza nel mondo giuridico, capaci di offrire uno sguardo concreto sulle sfide del sistema e sulla responsabilità di chi opera ogni giorno per garantire diritti e tutele.

Il secondo appuntamento, il 5 marzo alle 21, porta sul palco una testimonianza intensa: “Una vita per l’Africa”. Un racconto che attraversa anni di impegno in contesti fragili, tra cura, missione e solidarietà. Un invito a guardare oltre i confini, a comprendere la complessità del mondo e a riconoscere il valore di chi dedica la propria vita agli altri.

A chiudere il ciclo, il 12 marzo alle 21, sarà “Da Barabba alla fede”, un incontro che intreccia arte, esperienza personale e spiritualità. Una storia di cambiamento interiore, di sguardi che trasformano e di percorsi che trovano nuova direzione.