AD ARCHIVI PER LECCO “NOZZE DI VELLUTO”, LA STORIA DEI REDAELLI

LECCO – L’Associazione Giuseppe Bovara – “Archivi di Lecco e della Provincia” (rivista, edita dalla Cattaneo Paolo Grafiche di Oggiono/Annone, che a breve festeggerà i cinquant’anni di vita) prosegue il ciclo Archivi “per” Lecco con un incontro, moderato dalla giornalista Rosa Valsecchi, dedicato a una delle più note esperienze imprenditoriali legate allo sviluppo economico del territorio lariano ovvero il Vellutificio Redaelli.

Partendo dalla simbolica ricorrenza del 125° di matrimonio tra il fondatore Alfredo Redaelli (1867-1963) e Maria Sala (1873-1961), esponenti di famiglie legate alle realtà serica e tessile lariane verranno ripercorse dal loro nipote Alfredo Redaelli e da Francesco D’Alessio le principali tappe tecnologiche e imprenditoriali che portarono all’avvio nel 1893 del Vellutificio Redaelli, prima realtà industriale italiana a introdurre la lavorazione del “vero velluto” con il sistema “doppia pezza”. Sarà Alfredo Redaelli, autore del testo Vero Velluto, a chiarire la definizione di quest’ultimo e l’evoluzione tecnologica della produzione del nobile tessuto, dal procedimento primitivo artigianale e manuale fino all’attuale processo meccanizzato.

A queste brevi premesse storiche e tecnologiche seguirà l’intervento dell’industriale tessile Mario Boselli, ospite d’onore dell’incontro, presidente della Camera di Commercio Italo-Cinese e presidente onorario della Camera della Moda Italiana, che dialogherà sul ruolo del velluto nel mercato attuale, soprattutto in riferimento al mondo della moda. Al termine dell’incontro saranno visionabili alcuni preziosi pezzi dell’archivio Redaelli afferenti alla storia del vellutificio Redaelli: diplomi d’onore, tessuti, cataloghi e due preziosi campionari di fine Ottocento.

L’appuntamento è per martedì 20 maggio alle 18 presso la Sala Neogotica dell’Officina Badoni (Corso Giacomo Matteotti 7, Lecco). Ingresso libero, gratuito aperto a tutti (fino ad esaurimento dei posti disponibili). Non occorre prenotazione. Per informazioni: associazione.bovara@gmail.com

È possibile vedere i precedenti incontri registrati sul canale YouTube dell’Associazione Giuseppe Bovara.