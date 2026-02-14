AD ASSO “ITALIANI IN SOFFITTA”, IN RICORDO DELL’ESODO GIULIANO DALMATA

ASSO (CO) – Nella sala del Comune in scena lo spettacolo teatrale “Italiani in soffitta” scritto da Filippo Pozzoli ed in regia Matteo Castagna. Per il quinto anno consecutivo la compagnia teatrale “Il Giardino delle Ore”, mantiene viva la memoria dell’esodo che stravolse la vita di centinaia di migliaia di Italiani che fino al 10 febbraio 1947 vivevano in Istria e Dalmazia.

Il monologo condotto da Alessandro Botta non si concentra sui massacri portati avanti dai soldati Titini, sulle foibe, ma pone l’accento su tutte quelle persone che riuscirono a fuggire. Famiglie che in attesa che lo Stato italiano decidesse come ridisporle lungo la penisola, sono state abbandonate a sé stesse, come si fa con i mobili in soffitta.

L’interpretazione delicata e travolgente allo stesso tempo ha portato lo spettatore ad immedesimarsi in una tragedia che ha colpito moltissime persone “che hanno mantenuto sempre integrità, rimboccandosi le maniche e provando a ricominciare” così l’attore alla fine dello spettacolo.

All’evento presenti anche il Sindaco, vicesindaco e l’assessore alla Cultura di Asso Mirko Donadini, Filippo Nava e Raul Losa che hanno permesso alla città di vivere un momento di ricordo e cultura. Il Sindaco ha infatti dichiarato alla fine della rappresentazione: “Storia che si conosce poco, come Comune sosteniamo questi momenti che servono alla città e alla comunità”.

M. T.