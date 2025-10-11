ADDIO A 103 ANNI A ROSA PASCUZZI, “DECANA” DI VALMADRERA

VALMADRERA – È scomparsa venerdì sera la signora Rosa Pascuzzi, la persona più anziana di Valmadrera, che il giorno di Natale avrebbe compiuto 104 anni.

–

Negli anni scorsi l’allora sindaco Antonio Rusconi le aveva portato il saluto dell’amministrazione comunale. La signora Rosa, accudita amorevolmente in questi anni dalla figlia Fiora Angelini con il marito Rodolfo Poerio e il nipote Massimiliano con la moglie Anna, aveva nell’occasione ricordato con affetto il suo paese di origine, Belcastro in provincia di Catanzaro, da cui provengono numerose famiglie ora a Valmadrera e dove, per sua volontà, sarà sepolta.

–

Il Comune di Valmadrera, nella persona del sindaco Cesare Colombo, porge le più sentite condoglianze a tutti i familiari.

RedCro

