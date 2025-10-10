ADDIO A CLAUDIO REDAELLI, POLITICO ED EDITORE NOTO A LECCO E OGGIONO

LECCO – Claudio Redaelli, già protagonista della vita politica e giornalistica lecchese, è morto all’età di 93 anni. Nato nel 1932, approdò giovanissimo a Lecco legando la sua storia e i suoi ideali alla città e al territorio lombardo.

Fu consigliere comunale a Oggiono e provinciale (allora a Como) per il PCI, oltre a ricoprire ruoli di rilievo nell’ospedale di Lecco. Parallelamente fu editore di libri nonché fondatore e direttore della testata a sfondo commerciale ‘Punto Stampa”.

Funerali lunedì 13 ottobre alle 10:30 nella parrocchiale di Oggiono.

RedCro