LECCO – Si è spento all’età di 84 anni Gianfranco Brocca, imprenditore lecchese titolare della Brocca Giuseppe, azienda di trattamenti galvanici fondata dal padre nel 1954.

In città, era conosciuto anche e soprattutto grazie alla sua passione per la fotografia, che lo ha portato a ricoprire il ruolo di presidente del Foto Club Lecco, per cui ha allestito diverse mostre in città.

I funerali si terranno alle 14:30 a Germanedo, località d’origine, mentre la salma verrà seppellita al cimitero di Castello.