ADDIO A NICOLA PEREGO, STORICO SINDACO DI VALMADRERA

VALMADRERA – Valmadrera piange la scomparsa di Nicola Perego, storico protagonista della vita politica e sociale cittadina, morto improvvisamente all’età di 78 anni a seguito di un malore che non gli ha lasciato scampo nonostante il tempestivo ricovero al pronto soccorso di Lecco.

Nicola Perego ha rappresentato per decenni un punto di riferimento per la comunità di Valmadrera e per l’intero territorio lecchese. È stato sindaco dal 1990 al 1995, dopo aver ricoperto per quindici anni i ruoli di vicesindaco e assessore dal 1975 al 1990. Successivamente è stato consigliere provinciale dal 1995 al 2009. Oltre all’impegno politico, ha svolto importanti incarichi in ambito sociale e culturale, tra cui la presidenza della Scuola Materna Luigia Gavazzi, del CFP Aldo Moro e della Fondazione Parmigiani, oltre a essere stato componente del CDA di Silea. Fino a poco tempo fa era attivo nel direttivo di Progetto Valmadrera e aveva coordinato l’ultima campagna elettorale locale.

Il suo operato è ricordato per le numerose opere realizzate durante i suoi mandati amministrativi. Tra queste spiccano la ristrutturazione della scuola materna di Parè, la messa in sicurezza del Rio Torto dopo l’alluvione del 1990 e l’ampliamento della casa di riposo Opera Pia Magistris. La sua figura è stata quella di un uomo che ha saputo rispondere con efficacia ai bisogni della comunità, incarnando lo spirito della generazione dei “ragazzi di Don Luigi”, che coniugava l’impegno civile a quello parrocchiale.

Il sindaco di Valmadrera Cesare Colombo, a nome della Giunta, del Consiglio Comunale e dell’intera cittadinanza, ha espresso il cordoglio e la vicinanza ai familiari, in particolare alla moglie Maria Assunta e ai figli Elena, Paolo e Giulia con le rispettive famiglie, sottolineando il dolore per la perdita di un uomo che ha dato tanto alla città.

I funerali si terranno lunedì 19 maggio alle 9:45 nella chiesa parrocchiale di Valmadrera, mentre la camera ardente è stata allestita nella sua abitazione in via Chiari 39.