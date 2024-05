ADDIO A VALE E MASSI: UNA FOLLA PER L’ULTIMO SALUTO AI DUE SCIALPINISTI

LECCO – Tantissima gente in San Nicolò per i funerali di Valentino Alquà e Massimo Ratti, i due scialpinisti che domenica scorsa sono stati travolti da una valanga in Svizzera . Una folla che ha partecipato anche dal sagrato una volta terminati i posti in chiesa.

Entrambi di Germanedo, sebbene Max si fosse trasferito a Ballabio, Valentino aveva 49 anni ed era il segretario amministrativo dei soccorritori della XIX Delegazione Lariana. Massimo, 35 anni elettricista, era l’anima del gruppo alpinisti Asen Park.

Il funerale è stato concelebrato dal prevosto di Lecco, Davide Milani, dal parroco di Ballabio, don Benvenuto Riva con don Davide Consonni, padre Angelo Cupini e don Marco Rapelli, che ha pronunciato l’omelia. Presente il sindaco Mauro Gattinoni. E poi i volontari del Soccorso Alpino, gli alpinisti del Cai, Asen Park, i Ragni di Lecco e i Gamma.