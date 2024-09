VALMADRERA – È scomparso improvvisamente nella notte il contadino simbolo di Valmadrera, Valerio Micheli, 84 anni, per tutti ‘Ul Mandell’ per la provenienza originaria, quando i terreni del Moregallo erano raggiungibili solo via lago.

Con la moglie Gianna componeva una coppia perfetta e indivisibile, entrambi dediti all’agricoltura in quella zona di Piazza Rossè, prima come mezzadri della famiglia Gavazzi e poi come affittuari.