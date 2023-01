POMARICO (MT) – Vito Chimenti è morto all’età di 69 anni domenica 29 gennaio. Fatale un malore che ha colpito l’ex attaccante negli spogliatoi del campo sportivo di Pomarico (in provincia di Matera), prima della partita di Eccellenza lucana Pomarico-Real Senise, che poi non è stata disputata.

Chimenti, che era allenatore della squadra giovanile del Pomarico, è stato soccorso dagli operatori del 118, che hanno a lungo tentato di rianimarlo, ma senza successo. L’ex bomber è famoso, in particolare, per la cosiddetta ‘bicicletta’, ovvero quel particolare tipo di dribbling con cui l’ex attaccante alzava la palla di tacco sopra la testa saltando il difensore in corsa.

Nato a Bari nel 1953, Chimenti ha giocato totalizzato 77 presenze e 13 gol in Serie A. Nella stagione 1973/74 giunse a Lecco dalla Lazio dove era cresciuto all’ombra di Giorgio Chinaglia. Qui collezionò 25 presenze con 5 reti, non riuscendo a mettere in risalto tutte le sue qualità. L’anno successivo passò alla Salernitana e poi si trasferì al Matera. Al Palermo, in B, la consacrazione con 29 reti in due stagioni. Giocò in Serie A con le maglie di Catanzaro, Pistoiese e Avellino, chiudendo la sua carriera nel 1985 al Taranto. Diventato allenatore, ha fatto parte dello staff tecnico di Salernitana, Foggia, Messina, Matera, Lanciano, Rimini e Virtus Casarano.