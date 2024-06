ADDIO AL NOTAIO FABRONI, NOTO ANCHE PER L’IMPEGNO SOCIALE E POLITICO

LECCO – Deceduto dopo una lunga malattia il notaio lecchese Manetto Fabroni, molto conosciuto in città per la sua attività svolta nello studio di via Cairoli.

Laureato in Legge alla Cattolica, Fabroni era stato impegnato non solo nella professionale ma anche a livello sociale e in politica (fu presidente del circolo “Giorgio La Pira” e della Fondazione Frassoni, ed esponente del Movimento Ecclesiale).

Non appena note data e ora dei funerali del notaio, sarà cura della nostra redazione comunicarli su Lecco News.

RedLC