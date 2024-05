ADDIO GUIDO PUCCIO, I RICORDI DI LECCO: A. PIAZZA, A. RUSCONI, C. VALSECCHI (ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO)

LECCO – Vasta eco e profondo cordoglio a Lecco per la morte nella notte tra giovedì e oggi dell’ex sindaco Guido Puccio (vedi nostro articolo di questa mattina).

Di seguito, in aggiornamento costante, i ricordi della politica – e non solo – legati a questa figura di grande importanza per la città.

ANTONIO RUSCONI

Già parlamentare e sindaco di Valmadrera

“Ho incontrato l’ ultima volta Guido Puccio a fine dicembre alla Messa che i popolari fanno celebrare in memoria di tanti amici scomparsi. Dopo avermi comunicato i suoi problemi fisici, mi disse ironicamente “Ricordati che sei l’ ultimo democristiano”. In effetti nel 1992, succedendo proprio a Guido sono stato l’ ultimo segretario provinciale della DC lecchese.

Fine intellettuale oltre che politico di valore, non ha mai smesso di studiare, approfondire, scrivere sul suo blog soprattutto nel campo dell’ economia. Sapeva e comunicava bene che la politica è fatta di problemi complessi e non si affronta con risposte semplicistiche.

Ha rappresentato una stagione della DC di persone di grande spessore umano e politico e di grande competenza.Un esempio”.

MAURO PIAZZA

Sottosegretario Regione Lombardia

“Per me una persona di riferimento, un saggio della politica, un uomo di grande spessore culturale, lettore raffinato e scrittore di grande qualità. Guido Puccio per la mia famiglia è stato da sempre anche un riferimento professionale, il commercialista di fiducia, capace del consiglio sempre giusto e ponderato.

Viaggiatore nel mondo per le grandi aziende del territorio, ha sempre tenuto il suo sguardo sulla città e sulla nostra provincia, con un giudizio critico ma anche capace di proposta e visione.

Mi lega a lui un ricordo di stima ma anche di affetto. Un pensiero ai suoi figli, in particolare a Francesco che è un amico e il nostro professionista”.

CORRADO VALSECCHI

Capogruppo consiliare ‘Appello per Lecco’

“Il rapporto con Guido Puccio era antico e si era consolidato negli anni. Appello per Lecco nasce da una sua intuizione.

Un giorno mi chiamo e mi disse con la città commissariata dopo l’esperienza di Antonella Faggi : ‘Corrado perché non facciamo un appello alla città?”, fu così che nacque Appello per Lecco, convocando a casa mia un gruppo di amici per metterci a disposizione della città.

Ieri sera ero a Londra, suona il telefono era Guido che mi chiamava.

Rispondo. “Corrado, sto male sono tornato in ospedale “.

Qualche minuto di telefonata affettuosa con la promessa di rivederci domenica al mio rientro.

A mia moglie ho confidato è stata l’ultima telefonata di un amico che ha voluto salutarmi prima di andarsene”.

L’ultima frase è stata “goditi la City, Corrado, sei nella città per me più bella del mondo dove ci sono stato e vissuto diverse volte”.

Un vero politico, un buon sindaco, un grande professionista, una persona colta e lungimirante che conosceva e scrutava il mondo, un amico.

Le condoglianze mie e di tutti gli amici di Appello per Lecco ai suoi cari”.

[In aggiornamento con ulteriori tributi]



