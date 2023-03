PREMANA – Lascia Premana la storica azienda ‘Coltellerie Sanelli’, attiva nel paese delle lame sin dal 1864. In questo momento è in corso il trasloco, una delocalizzazione anche se solo di qualche chilometro.

Dopo la vecchia officina nell’omonima via Sanelli e, dal 1987, nello stabilimento di via Risorgimento, è il momento per la ditta di raggiungere un luogo logisticamente più vantaggioso. I macchinari verranno scaricati alla ex falegnameria Grattarola, a Cortenova.