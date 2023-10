LECCO – Sarà inaugurata venerdì 10 novembre alle 18:30 nella sala conferenze di Palazzo delle Paure la mostra “Adelmo e gli altri. Confinati omosessuali in Lucania”. All’inaugurazione seguirà la visita alla mostra, allestita in Torre Viscontea e visitabile gratuitamente dall’11 novembre al 3 dicembre, giovedì dalle 10 alle 13, venerdì e sabato dalle 14 alle 18 e domenica dalle 10 alle 18.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Lecco, attraverso il Sistema Museale Urbano Lecchese rappresenta un’azione concreta di sensibilizzazione contro le discriminazioni basate sul sesso, l’orientamento sessuale e l’identità di genere, anche a fronte dell’adesione dell’Ente alla rete nazionale delle regioni e degli enti locali per prevenire e superare l’omotransfobia – ReAdy. La mostra nasce da un progetto di Agedo Torino per approfondire la riflessione sul riconoscimento dei diritti universali di ogni essere umano e sulla natura del fascismo come negazione di tale riconoscimento ed è realizzata in collaborazione con Agedo Como Lecco (Associazione di Genitori, parenti e amici di persone della comunità LGBT), Anpi Lecco e LGBT+ diritti Renzo e Lucio, e curata da Cristoforo Magistro.

L’esposizione fotografica, composta da 31 pannelli e già presentata in diverse città, come Torino, Genova e Bologna, racconta degli omosessuali mandati al confino nel periodo fascista e fornisce un contributo importante per ricostruire la storia dell’omosessualità nell’Italia di quel periodo storico e, in modo particolare, dell’uso dello strumento del “confino”. Controllo e persecuzione, emarginazione e discriminazione sono gli aspetti essenziali dell’atteggiamento fascista nei loro confronti. La mostra cerca di ricostruire le vicende di alcune di queste persone e fa proprio il nome di Adelmo, il più giovane di loro, di 19 anni.

Così l’assessore alla Cultura del Comune di Lecco Simona Piazza: “Una mostra importante in Torre Viscontea, che continua ad ospitare esposizioni promosse dalle associazioni culturali del territorio, legate non soltanto al tema dell’arte in senso stretto, ma anche a tematiche culturali e sociali. In questo caso, viene proposta alla cittadinanza una riflessione sul riconoscimento dei diritti universali e su come questi siano stati negati nel periodo fascista permettendo di interrogarci anche sulla contemporaneità, su quanto purtroppo ancora oggi questi diritti non vengano universalmente riconosciuti”.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.museilecco.org, contattare la Torre Viscontea al numero 0341 282396 o scrivere a torreviscontea@comune.lecco.it.