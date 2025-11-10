“ADOTTA UNA FAMIGLIA” ALLA CONAD DI OSNAGO PER LA COLLETTA ALIMENTARE

LECCO – Adotta una Famiglia aderisce alla Giornata Nazionale della Colletta Alimentare che si terrà sabato 15 novembre. In migliaia di supermercati d’Italia aderenti all’iniziativa si potrà donare la spesa per chi è in difficoltà.

Quest’anno i prodotti di cui il Banco Alimentare – che organizza l’iniziativa – richiede particolarmente sono: olio (di oliva e di semi); riso e pasta: legumi e verdure in scatola; tonno e carne in scatola; conserve di pomodoro e sughi pronti; prodotti per l’infanzia come omogeneizzati e pappe; prodotti per la colazione come biscotti, fette biscottate, marmellate, caffè; prodotti per l’igiene personale e della casa.

Adotta una Famiglia sarà davanti al punto vendita Conad City di Osnago dalle 9 alle 19:30 con suoi volontari, riconoscibili dalle pettorine arancioni del Banco Alimentare. I volontari distribuiranno apposite borse di plastica in cui riporre gli alimenti da donare e distribuiranno materiale informativo.