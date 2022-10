LECCO – Il Comune di Lecco ha emanato una ordinanza urgente che vieta, dalle 15 di domani, sabato 22 ottobre, alle 15 di domenica 23 ottobre la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro o di metallo da parte dei pubblici esercizi, dei locali di pubblico spettacolo, di esercizi commerciali, attività artigianali e distributori automatici, nonché la detenzione di bevande in contenitori di vetro o di metallo.

Il provvedimento arriva in occasione dell’adunata del Secondo Raggruppamento Alpini che si svolgerà il 22 e il 23 ottobre sul lungolago e in zona centro. Con la previsione di un afflusso straordinario di persone. E si rende necessario per prevenire, nelle aree interessate dalla manifestazione, possibili utilizzi di contenitori di vetro quali corpi contundenti, episodi di abbandono al suolo di bottiglie di vetro o lattine in alluminio, nonché danneggiamenti.

L’ordinanza si riferisce a via Nullo, lungo Lario Isonzo, riva Martiri delle Foibe, largo Europa, vicolo Della Torre, via Sauro, via Cornelio, via Tommaso Grossi, piazza Affari, piazza Garibaldi, piazza XX Settembre, piazza Cermenati, piazza Mazzini, vicolo del Torchio, vicolo Granai, piazza Manzoni, viale Dante, via Carlo Cataneo, via Montello, via Roma, via Fratelli Cairoli, via Cavour, via Mascari, via Airoldi, via Del Pozzo, via Anghileri, piazza Santa Marta, via Bovara, via San Nicolò, vicolo Aronne Cima, via Parini, via Pietro Nava, via Nino Bixio, via Malpensata, via Sirtori, via Torri Tarelli, lungo Lario Cesare Battisti, piazza Stoppani, lungo Lario Cadorna, lungo Lario Piave, lungo Lario 4 Novembre, piazza Stazione, piazzale Cassin (area ammassamento) e via Volta.