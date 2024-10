ADUNATA DEGLI ALPINI A MONTICHIARI: PENNE NERE DA LECCO E VALSASSINA

MONTICHIARI (BS) – Il cielo nuvoloso non ha di certo intimorito le migliaia di alpini che anno raggiunto Montichiari, in provincia di Brescia, per partecipare all’Adunata del Secondo Raggruppamento. Nutrita anche la presenza delle penne nere di Lecco e della Valsassina.

Un pullman infatti è partito da Casargo, poi tante auto private al seguito della sezione di Lecco guidata dal presidente Emiliano Invernizzi con il consiglio direttivo al completo. 50 gagliardetti sezionali e tanti tanti alpini per un colpo d’occhio eccezionale. Alla fine i partecipanti in totale sono stati quasi 15mila. Sono intervenute anche le autorità civili e militari con il consiglio nazionale al completo guidato dal presidente Sebastiano Favaro.

Bellissima e suggestiva la sfilata per le vie di Montichiari dove spiccavano il maestoso duomo e il castello Bonoris; due ali di folla hanno accompagnato gli alpini per tutto il percorso tra gli applausi. Alla fine lo scioglimento in una giornata che verrà ricordata a lungo nella provincia di Brescia. Il prossimo anno appuntamento a Reggio Emilia, città del tricolore.