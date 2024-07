AEROPORTO BERLUSCONI. FORZA ITALIA: “DEM PRESUNTUOSI E INVIDIOSI”

Preso atto della estemporanea e pretestuosa raccolta firme dei giovani dem lecchesi contro l’intitolazione dell’aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi, corre l’obbligo di ricordare a costoro quanto ha fatto il presidente Berlusconi per l’Italia intera durante i lunghi anni dei suoi governi, apprezzati anche a livello internazionale e che hanno segnato in positivo la vita degli italiani. Vale anche la pena di ricordare a questi giovani con poca memoria, o forse poca conoscenza, della politica locale, quanto hanno pure detto i loro referenti politici di oggi e di ieri quando è mancato Silvio Berlusconi: Renzi e la stessa Schlein hanno infatti dichiarato che era stato “Un grande italiano” che oltre agli ambiziosi traguardi raggiunti in politica con le sue aziende da illuminato imprenditore ha dato lavoro a decine di migliaia di famiglie. Se ne facciano dunque una ragione Radaelli e compagni se altri concittadini di idee politiche assai diverse dalle loro intendono dare merito al Presidentissimo per il suo operato legandone il nome all’aeroporto di Malpensa così caro ai milanesi e ai lombardi. Almeno in futuro prima di porre in essere iniziative assolutamente inappropriate, si informino di quel che si dice ai piani alti di casa loro.

Anche i giovani di Forza Italia Lecco, per voce di Elisa Ratti, responsabile provinciale delle nuove leve del partito, ritengono inopportuna la raccolta firme lanciata dai giovani del PD contro la dedica dell’aeroporto di Malpensa al presidente Silvio Berlusconi: “A nome di tutti i giovani di Forza Italia Lecco, ritengo che la raccolta firme indetta e lanciata dai giovani del PD per interrompere l’intitolazione dell’aeroporto di Malpensa al nostro Presidente Silvio Berlusconi sia sconcertante e totalmente fuori luogo. Un uomo come Silvio Berlusconi, punto di riferimento per il nostro Paese, che ha fatto tanto per la comunità, una persona più che competente sia a livello imprenditoriale che soprattutto a livello politico, merita un riconoscimento tale. Ritengo questa raccolta firme vergognosa e irrispettosa nei confronti del Presidente stesso, della sua famiglia e di noi tutti militanti di Forza Italia, i quali giorno dopo giorno cerchiamo in tutti i modi di concretizzare gli insegnamenti e i valori che il Presidente ci ha trasmesso negli anni..

Lo scrivente segretario provinciale di Forza Italia Roberto Gagliardi, è infine costretto ad osservare come, purtroppo, dietro a tale maldestra iniziativa, si nasconda in realtà un malcelato senso di invidia covato dagli organizzatori della raccolta firme, nei confronti del doveroso omaggio che si vuole rendere a Silvio Berlusconi, unitamente ad una palese immaturità politica, che altro non può fare se non portare a tali sconvenienti prese di posizione.

Tanto chiarito rispetto alla assoluta mancanza di pregio di tale iniziativa dei giovani Dem, lo scrivente Segretario ribadisce con forza e orgoglio come l’intitolazione dell’aeroporto di Milano Malpensa al nostro Presidente Silvio Berlusconi rappresenti degno riconoscimento nei confronti di un uomo che ha apportato enorme valore all’Italia, come politico e come imprenditore, e il nostro partito non può che guardare con orgoglio e soddisfazione, oltre che con un filo di commozione, l’avvenuta conferma di tale intitolazione.

Roberto Gagliardi

Segretario Provinciale di Forza Italia Lecco