AFFIDO FAMILIARE, A LECCO UN CICLO DI TRE INCONTRI FORMATIVI

LECCO – Il Servizio Affido, gestito da Impresa Sociale Girasole per i tre Ambiti territoriali di Bellano, Lecco e Merate propone un nuovo ciclo di tre incontri formativi gratuiti, nel mese di novembre, con l’obiettivo di dare le principali informazioni a chiunque voglia avvicinarsi al tema dell’affido.

Gli incontri sono aperti a coppie sposate e non, persone singole, con o senza figli e si terranno presso gli spazi del Centro per le Famiglie “Dire, fare e giocare” del Comune di Lecco dalle 18.30 alle 20, in via Frà Galdino 7 a Pescarenico (Lecco).

Ecco gli appuntamenti:

– Giovedì 7 novembre, “Affido, una parola dai mille significati”;

– Giovedì 14 novembre, “Il bambino in affido, famiglia d’origine e affidataria: bisogni, vissuti e risorse”;

– Venerdì 22 novembre, “I racconti delle famiglie affidatarie”.

Questi momenti d’incontro saranno un’occasione concreta per approfondire cosa significa vivere un’esperienza di accoglienza e di affiancamento ad una famiglia che sta vivendo un momento di fragilità.

Oltre ad esaminare gli aspetti tecnici e pratici dell’affido familiare grazie alla presenza di operatori con una lunga esperienza nel campo, i partecipanti avranno la possibilità di ascoltare famiglie che hanno concluso un percorso di affido o che stanno vivendo la realtà dell’accoglienza; racconteranno un pezzo della loro storia, nei suoi aspetti più significativi.

Per poter partecipare gratuitamente agli incontri è necessario iscriversi attraverso la compilazione di un breve modulo, effettuabile a questo link.

Per ulteriori informazioni affido@impresasocialegirasole.org