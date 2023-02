LECCO – È di Premana il record dell’affluenza a queste elezioni regionali, con il 60% della popolazione che si è recata ai seggi per esprimersi per il futuro di Regione Lombardia. Da segnalare, è vero, anche il dato di Morterone: un 81% che avrebbe del clamoroso se non rapportato all’anomalia di avere solo 27 elettori.

Il 44,93% per l’affluenza nel lecchese è superiore al 41,5% regionale ed è bene evidente analizzando i dati Comune per Comune. Alcuni superano il 50% (Barzio, Crandola Valsassina, Cremella, Ello, Margno, Moggio, Parlasco), e anche il dato del capoluogo è sopra la media (45,83%).

Il paese con meno elettori ai seggi è invece Sueglio (19,49%), dove meno di due cittadini su dieci si sono espressi. Dato molto basso anche a Colico (35,65%), percentuali sotto al 40% anche a Lierna, Oliveto Lario, Pagnona, Perledo, Primaluna e Valvarrone.